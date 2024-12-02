تنفيذ الاعدام بالضالع بحق هذا الشخص - أخبار كلمتك

نفذت النيابة العامة، استئناف محافظة الضالع صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر من العام الجاري 2024 م في ساحة السجن المركزي بمحافظة الضالع منطقة سناح حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه المدان عبدالكريم قاسم أحمد محسن قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لثبوت قتله عمداً المجني عليه ، محمد عبدالله ناجي محسن .

وجرى تنفيذ حكم الإعدام تطبيقاً لحكم محكمة الحصين الابتدائية والذي قضى بإدانة المتهم ومعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص والمؤيد من محكمة استئناف محافظة الضالع والمقر من المحكمة العليا للجمهورية وبعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبعد استكمال تلك الإجراءات وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي بإستكمال إجراءات التنفيذ والتي أكملت لهم حقهم بالقصاص الشرعي من المحكوم عليه امتثالا لقوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون )

وبعد محاولة إقناع وترغيب أولياء الدم بالعفو المطلق أو بشرط الدية ورفضهم لذلك طلبوا تنفيذ الحكم القصاص الشرعي وقد تم تلاوة منطوق الحكم من قبل رئيس محكمة الحصين الابتدائية القاضى نصر عبدالقوي الزبير .وتم التنفيذ بحضور القاضي محمد عبدالاله محسن مشرح رئيس نيابة استئناف الضالع والقاضي عبدالله احمد علي وكيل نيابة الحصين الإبتدائية، والقاضي محمد علي العبادي وكيل نيابة البحث والأمن والسجون ، وأركان قوات الحزام الأمني العقيد محمود علي ونائب قائد قوات الحزام الأمني بالضالع العقيد مالك حسن ، وممثل الأمن مقدم صبري محمد محسن مدير مكتب مدير عام شرطة الضالع وقائد القطاع الثالث النقيب عبود الجريذي، وقائد القطاع الرابع النقيب زغلول علي محمد و مدير الإصلاحية المركزية العقيد محمد قاسم المروس ومدير أمن الحصين العقيد قاسم الحميقي والعقيد عبدالله اسماعيل ركن التوجيه العسكري ورئيس العمليات المركزية لقوات الحزام الأمني بالضالع الرائد فهمان عبدالعزيز حمود وعددا كبيرا من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.

وشهد مكان التنفيذ حضورا شعبيا واسعاً من المواطنين وبحماية مشددة من قوات الحزام الأمني ،قوات الطوارئ بقيادة النقيب سمير علي صالح وإشراف قائد قوات الحزام الأمني مدير عام شرطة محافظة الضالع العميد أحمد قائد القبه.

ويعتبر هذا الإعدام هو الإعدام الأول من بعد حرب 2015م .

من*عبدالرحمن السبعي