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قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف محل تجاري - أخبار كلمتك

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قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف محل تجاري - أخبار كلمتك

قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف محل تجاري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدم يوم امس، مسلح في مدينة جعار بمحافظة ابين، على اطلاق النار على عمال لدى محلات عبدالقوي الزريقي.
واكلق المسلح النار على عمال الزريقي واصاب اثنين، احدهما اصابته خطيرة، وقد نقل المصابين الى العاصمة عدن لتلقي العلاج.
وتوفى المصاب "صدام سيف الزريقي" فجر اليوم، بينما "زكريا عبدالسلام الزريقي"، لازال يتلقى العلاج.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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