أقدم يوم امس، مسلح في مدينة جعار بمحافظة ابين، على اطلاق النار على عمال لدى محلات عبدالقوي الزريقي.
واكلق المسلح النار على عمال الزريقي واصاب اثنين، احدهما اصابته خطيرة، وقد نقل المصابين الى العاصمة عدن لتلقي العلاج.
وتوفى المصاب "صدام سيف الزريقي" فجر اليوم، بينما "زكريا عبدالسلام الزريقي"، لازال يتلقى العلاج.
قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف محل تجاري - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - كلمتك/خاص:
أقدم يوم امس، مسلح في مدينة جعار بمحافظة ابين، على اطلاق النار على عمال لدى محلات عبدالقوي الزريقي.
أقدم يوم امس، مسلح في مدينة جعار بمحافظة ابين، على اطلاق النار على عمال لدى محلات عبدالقوي الزريقي.
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