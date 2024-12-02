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وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

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وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - كلمتك/خاص:

قام وفد من السفارة الألمانية بزيارة إلى الجامعة الألمانية الدولية في عدن حيث استقبلهم رئيس الجامعة أ. د. عبدالفتاح السعيدي وكافة أعضاء مجلس الجامعة.


الوفد الذي ضم السيدة مارسيلا ماسياريك مستشارة التنمية والوفد المرافق لها اطلع على أقسام الجامعة برفقة عدد من الأكاديميين والإداريين في جولة استكشافية للجامعة ومرافقها.

 

تناولت الزيارة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما في ذلك برامج التبادل الثقافي والعلمي ومناقشة الدعم المحتمل من السفارة للجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي.


في ختام الزيارة أعرب الوفد عن ارتياحه للتطور السريع الذي تشهده الجامعة مشيدا ببيئتها التعليمية العالمية.


من جانبه شكر رئيس الجامعة السفارة الألمانية على دعمها المستمر مؤكدا أهمية التعاون مع المؤسسات الألمانية في تطوير التعليم العالي في اليمن.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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