وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

قام وفد من السفارة الألمانية بزيارة إلى الجامعة الألمانية الدولية في عدن حيث استقبلهم رئيس الجامعة أ. د. عبدالفتاح السعيدي وكافة أعضاء مجلس الجامعة.



الوفد الذي ضم السيدة مارسيلا ماسياريك مستشارة التنمية والوفد المرافق لها اطلع على أقسام الجامعة برفقة عدد من الأكاديميين والإداريين في جولة استكشافية للجامعة ومرافقها.

تناولت الزيارة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بما في ذلك برامج التبادل الثقافي والعلمي ومناقشة الدعم المحتمل من السفارة للجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي.



في ختام الزيارة أعرب الوفد عن ارتياحه للتطور السريع الذي تشهده الجامعة مشيدا ببيئتها التعليمية العالمية.



من جانبه شكر رئيس الجامعة السفارة الألمانية على دعمها المستمر مؤكدا أهمية التعاون مع المؤسسات الألمانية في تطوير التعليم العالي في اليمن.