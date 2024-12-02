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رئيس هيئة الاركان:صنعاء شهدت معركة دامية قادها هذا الرئيس - أخبار كلمتك

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رئيس هيئة الاركان:صنعاء شهدت معركة دامية قادها هذا الرئيس - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الاركان:صنعاء شهدت معركة دامية قادها هذا الرئيس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - كلمتك/خاص:

قال رئيس هيئة الاركان العامة صغير بن عزيز:‏يجب أن يظل يوم ٢ ديسمبر أحد الايام الملهمة ونقطة فاصلة في الصراع بين اليمنيين والامامة، حيث شهدت صنعاء ملحمة دامية بين الشعب والسلالة.
واضاف:كانت محاولةشجاعة لاستعادةالجمهورية دفع أبطالها ثمنا مستحقا لهذه المحاولة، بقيادة الرئيس الشهيد الخالد علي عبدالله صالح ورفيقه الشهيد عارف الزوكا

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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