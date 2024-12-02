رئيس هيئة الاركان:صنعاء شهدت معركة دامية قادها هذا الرئيس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - كلمتك/خاص:
قال رئيس هيئة الاركان العامة صغير بن عزيز:يجب أن يظل يوم ٢ ديسمبر أحد الايام الملهمة ونقطة فاصلة في الصراع بين اليمنيين والامامة، حيث شهدت صنعاء ملحمة دامية بين الشعب والسلالة.
قال رئيس هيئة الاركان العامة صغير بن عزيز:يجب أن يظل يوم ٢ ديسمبر أحد الايام الملهمة ونقطة فاصلة في الصراع بين اليمنيين والامامة، حيث شهدت صنعاء ملحمة دامية بين الشعب والسلالة.
واضاف:كانت محاولةشجاعة لاستعادةالجمهورية دفع أبطالها ثمنا مستحقا لهذه المحاولة، بقيادة الرئيس الشهيد الخالد علي عبدالله صالح ورفيقه الشهيد عارف الزوكا
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