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محافظ حضرموت يرعى عقد تنفيذ 11 مشروعًا بمنهجية النقد مقابل العمل في 8 مديريات - أخبار كلمتك

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محافظ حضرموت يرعى عقد تنفيذ 11 مشروعًا بمنهجية النقد مقابل العمل في 8 مديريات - أخبار كلمتك

محافظ حضرموت يرعى عقد تنفيذ 11 مشروعًا بمنهجية النقد مقابل العمل في 8 مديريات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - كلمتك - المركز الاعلامي

رعى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا، عقد تنفيذ وتمويل 11 مشروعًا بمنهجية وآلية النقد مقابل العمل الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية وباشراف مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت.

وقضت الاتفاقية التي وقعها مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر سالم الأشولي، ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، بتمويل عدد 11 مشروعًا بآليه النقد مقابل العمل في مديريات "الضليعة، دوعن، القطن، غيل بن يمين، الريدة وقصيعر، الشحر، حجر ويبعث" في القطاع الزراعي، تتركز في تأهيل وصيانة قنوات الري وحماية المنازل واستصلاح الاراضي الزراعية وتأهيل العيون وتحسين الأراضي والطرق بكلفة اجمالية 1,887,810 دولار.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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