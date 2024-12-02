محافظ حضرموت يرعى عقد تنفيذ 11 مشروعًا بمنهجية النقد مقابل العمل في 8 مديريات - أخبار كلمتك

رعى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا، عقد تنفيذ وتمويل 11 مشروعًا بمنهجية وآلية النقد مقابل العمل الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية وباشراف مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت.

وقضت الاتفاقية التي وقعها مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر سالم الأشولي، ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، بتمويل عدد 11 مشروعًا بآليه النقد مقابل العمل في مديريات "الضليعة، دوعن، القطن، غيل بن يمين، الريدة وقصيعر، الشحر، حجر ويبعث" في القطاع الزراعي، تتركز في تأهيل وصيانة قنوات الري وحماية المنازل واستصلاح الاراضي الزراعية وتأهيل العيون وتحسين الأراضي والطرق بكلفة اجمالية 1,887,810 دولار.