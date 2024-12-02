قوات عسكرية تداهم اشهر سوق قات في عدن وتتمكن من هذا الامر - أخبار كلمتك

نفذت قوات الشرطة العسكرية ، أمس الأحد ، حملة عسكرية في سوق الكراع بمديرية دار سعد ، وذلك في إطار خطة إنتشارها العسكري إلى جميع مدن العاصمة عدن لضبط المخالفين العسكريين والمدنيين وفرض النظام والقانون .

وانتشرت الحملة في سوق الكراع ، إلى جانب استحداث نقاط تفتيش في الشارع الرئيسي وتقاطعات المدينة ، وسط ارتياح شعبي كبير بدور قوات الشرطة العسكرية وعلى ما تقوم به من جهود جبارة في سبيل تعزيز دعائم الأمن والاستقرار واستعادة النظام والقانون .

وتمكنت الحملة من ضبط العديد من المخالفات العسكرية ذات الصلة بالزي العسكري والتجول بالسلاح والتنقل بالمركبات العسكرية الغير مصرحة ، إلى جانب تعزيز دور الأمن والاستقرار وخلق أجواء ملائمة أمام المواطنين .

وأوضح قائد الحملة المقدم أمين المرزوقي ، أن الحملة استهدفت جميع المخالفات العسكرية التي كانت تتجول في سوق الكراع ، إلى جانب تعزيز رقعة إنتشارها في جميع شوارع وتقاطعات المدينة ، وفرض واقع أمني يسوده النظام والقانون .

وأشار المقدم " المرزوقي " إلى أن الحملة التي توجت بالنجاحات الأمنية والإشادات المجتمعية ، تأتي تتويجًا لجهود قوات الشرطة العسكرية بقيادة ربانها البطل العميد أحمد محمود البكري ، الذي يتطلع جاهداً لفرض هيبة النظام والقانون والتصدي لكل المظاهر المسلحة ، والارتقاء بمستوى أداء المؤسسة العسكرية والأمنية.

