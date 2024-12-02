الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة - أخبار كلمتك

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن الاضراب العام في عدن(تصعيد خطير) - أخبار كلمتك

عاجل:الاعلان عن الاضراب العام في عدن(تصعيد خطير) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

محافظ حضرموت يوجه باعتماد هذا الأمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ حضرموت يوجه باعتماد هذا الأمر - أخبار كلمتك

محافظ حضرموت يوجه باعتماد هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - كلمتك/ خاص

وجه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، باعتماد معهد مهني، ومشروع الرصف والطريق الاسعافي، الذي يربط مديرية شبام التاريخية بالمديريات المجاورة أثناء تدفق السيول، إضافة الى مشاريع الحفاظ على البيوت الأثرية، بتحسين الخدمات الصحية بمستشفى شبام.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً لقيادة السلطة المحلية بمديرية شبام، لمناقشة احتياجات المديرية الخدمية والتنموية.

وأكد المحافظ بن ماضي، اهتمام قيادة السلطة المحلية، بمديرية شبام التاريخية، انطلاقًا من قيمتها وحضارتها وإرثها التاريخي، كأول ناطحات سحاب في العالم، ودعم المشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين فيها.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الكشف عن حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال نوفمبر الماضي بالمدن اليمنية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق