محافظ حضرموت يوجه باعتماد هذا الأمر - أخبار كلمتك

وجه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، باعتماد معهد مهني، ومشروع الرصف والطريق الاسعافي، الذي يربط مديرية شبام التاريخية بالمديريات المجاورة أثناء تدفق السيول، إضافة الى مشاريع الحفاظ على البيوت الأثرية، بتحسين الخدمات الصحية بمستشفى شبام.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً لقيادة السلطة المحلية بمديرية شبام، لمناقشة احتياجات المديرية الخدمية والتنموية.

وأكد المحافظ بن ماضي، اهتمام قيادة السلطة المحلية، بمديرية شبام التاريخية، انطلاقًا من قيمتها وحضارتها وإرثها التاريخي، كأول ناطحات سحاب في العالم، ودعم المشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين فيها.