مدير عام الخوخة يبحث مع الهجرة سبل تعزيز المشاريع التنموية والخدمية - أخبار كلمتك

ناقش مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان، مع مدير المياه والإصحاح البيئي في المنظمة الدولية للهجرة تامر شعيب، اليوم، التدخلات الإنسانية والتنموية في المديرية، مع التركيز على مشاريع المياه والإصحاح البيئي.

وخلال الأجتماع الذي حضره، مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمد بهيدر، ومدير الوحدة التنفيذية جمال المشرعي، أشاد عليان بجهود المنظمة، مشددًا على أهمية تنفيذ مشاريع مستدامة في مجالات المياه والصرف الصحي.

ومن جانبه أكد المهندس بهيدر على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة في تنفيذ المشاريع لتجنب أي تحديات مستقبلية.