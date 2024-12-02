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مدير عام الخوخة يبحث مع الهجرة سبل تعزيز المشاريع التنموية والخدمية - أخبار كلمتك

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مدير عام الخوخة يبحث مع الهجرة سبل تعزيز المشاريع التنموية والخدمية - أخبار كلمتك

مدير عام الخوخة يبحث مع الهجرة سبل تعزيز المشاريع التنموية والخدمية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - كلمتك - المركز الاعلامي

ناقش مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان، مع مدير المياه والإصحاح البيئي في المنظمة الدولية للهجرة تامر شعيب، اليوم، التدخلات الإنسانية والتنموية في المديرية، مع التركيز على مشاريع المياه والإصحاح البيئي.

وخلال الأجتماع الذي حضره، مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمد بهيدر، ومدير الوحدة التنفيذية جمال المشرعي، أشاد عليان بجهود المنظمة، مشددًا على أهمية تنفيذ مشاريع مستدامة في مجالات المياه والصرف الصحي.

ومن جانبه أكد المهندس بهيدر على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة في تنفيذ المشاريع لتجنب أي تحديات مستقبلية. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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