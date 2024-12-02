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حسم الجدل بشان صرف المرتبات بانتظام في صنعاء رسميا - أخبار كلمتك

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حسم الجدل بشان صرف المرتبات بانتظام في صنعاء رسميا - أخبار كلمتك

حسم الجدل بشان صرف المرتبات بانتظام في صنعاء رسميا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:10 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف وزير الخدمة المدنية في حكومة جماعة الحوثي خالد الحوالي عن تطورات جديدة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة في العاصمة صنعاء.

وأوضح الحوالي في تصريحات له أن ما يتم تداوله حول الاستعدادات والترتيبات لصرف مرتبات أو نصف مرتبات بصورة شهرية على الأقل لموظفي الدولة، لم يعد مجرد تسريبات أو إشاعات، بل أصبح واقعاً يتم العمل عليه فعلاً.

وأكد الحوالي أن الوزارة كانت حاضرة منذ اليوم الأول في إعداد الآلية اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لتوفير المرتبات تسير في مسارها الصحيح.

وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية تشرف بشكل مباشر على هذه الترتيبات، وأنه يتم العمل وفق خطة واضحة تستهدف تخفيف معاناة الموظفين الذين يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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