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مدير عام الشيخ عثمان يطلع على اعمال الصيانة  و أسباب ضعف المياه في الممدارة - أخبار كلمتك

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مدير عام الشيخ عثمان يطلع على اعمال الصيانة  و أسباب ضعف المياه في الممدارة - أخبار كلمتك

مدير عام الشيخ عثمان يطلع على اعمال الصيانة  و أسباب ضعف المياه في الممدارة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - خاص /كلمتك

تفقد مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور /وسام معاوية سعيد سالم شارع اليمانية وجولة اليمانية لمتابعة اعمال الصيانة للمنطقة الثانية للمياه والاطلاع على أسباب الضعف للمياه في بعض مناطق المديرية : (الممدارة ، اليمانية ، الطيارين ، وشيخ الدويل ..) بمديرية

الشيخ عثمان .

وفي الزيارة استمع معاوية مدير عام المديرية من نائب مدير المنطقة الثانية للمياه - لشؤون الصيانة الى شرح عن اعمال الصيانة في شارع اليمانية ، وتفقد الشبكة الرئيسية وصمامات الشبكة .

وفي الزيارة أوضح نائب مدير المنطقة الثانية للمياه لشؤون الصيانة فيصل الشعبي عن  أسباب الضعف للمياه في حي الطيارين واليمانية نتيجة للضعف العام للمياه (كميات المياه غير كافية ) بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في الحقول ، الامر الذي ادى الى تفاقم مشكلة ضعف المياه عن بعض المناطق ، وزيادة المعاناة للمواطنين، مشيرا الى رفع مقترح الى السلطة المحلية بالمديرية  بعمل مضخة لمعالجة ضعف المياه في منطقة شيخ الدويل .

وفي الزيارة شدد معاوية  مدير عام المديرية على ضرورة المتابعة المستمرة لاستكمال أعمال الصيانة  وتفقد خطوط الشبكة العامة للمياه وصمامات الشبكة ، لاسيما في المناطق المتضررة ،مؤكدا أهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية ومتابعتها لمعالجة ضعف أو إنقطاع المياه عن بعض مناطق المديرية ، والتي شكا منها عدد من المواطنين بالمديرية .

رافق الزيارة نائب مدير المنطقة الثانية لشؤون التشغيل نديم عبد الوهاب .

منيف عبد الغفور

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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