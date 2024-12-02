توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 2 / 12 )
التاريخ : 02/12/2024 الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : أجواء باردة - أمطار متفرقة
أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-
ذي ناعم.البيضاء : 8.2
عمران : 8.4
بعدن.إب : 8.7
ذمار : 9.2
صنعاء : 9.7
كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي :-
المحويت : 3.8
حجة : 0.6
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-
- أجواء باردة على محافظات ( ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة ) ومرتفعات محافظات ( إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت ).
- هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناًعلى أجزاء من محافظات ( صعدة، حجة،عمران،المحويت غرب كلا من صنعاء وذمار، ريمة، تعز وسهل تهامة).
- تشكل الشابورة المائية والضباب أثناء الليل والصباح الباكرعلى أجزاء من سفوح ومنحدرات محافظات ( صعدة، حجة، المحويت، ذمار، ريمة وتعز ).
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ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين :-
- في المناطق الجبلية آنفة الذكر خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
- في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول.
- سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية وينصح بعدم عبور الجسور الأرضية.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد
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