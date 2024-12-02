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توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

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توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - كلمتك/ خاص

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم  ( 2 / 12 )
التاريخ : 02/12/2024   الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية :  أجواء باردة - أمطار متفرقة

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :- 
ذي ناعم.البيضاء : 8.2
عمران : 8.4
بعدن.إب : 8.7
ذمار : 9.2
صنعاء : 9.7
كمية الامطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي :- 
المحويت : 3.8
حجة : 0.6

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر :-
- أجواء باردة على محافظات ( ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة ) ومرتفعات محافظات ( إب، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت ). 
- هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناًعلى أجزاء من محافظات ( صعدة، حجة،عمران،المحويت غرب كلا من صنعاء وذمار، ريمة، تعز وسهل تهامة).
- تشكل الشابورة المائية والضباب أثناء الليل والصباح الباكرعلى أجزاء من سفوح ومنحدرات محافظات ( صعدة، حجة، المحويت، ذمار، ريمة وتعز ). 

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ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين :-
- في المناطق الجبلية آنفة الذكر خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
- في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول.
- سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية وينصح بعدم عبور الجسور الأرضية.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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