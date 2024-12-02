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عقب إبعاده عنها قسريا .. سفير يمني سابق يعبر عن رغبته الشديدة بالعودة إلى بلده - أخبار كلمتك

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عقب إبعاده عنها قسريا .. سفير يمني سابق يعبر عن رغبته الشديدة بالعودة إلى بلده - أخبار كلمتك

عقب إبعاده عنها قسريا .. سفير يمني سابق يعبر عن رغبته الشديدة بالعودة إلى بلده - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:28 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال السفير اليمني السابق عبد الوهاب طواف : اليوم أكملت العقد الخامس من عمري، العام ال 49، ووضعت أقدامي على بداية العقد السادس، من فيلم الحياة السريع.

واضاف : ها أنا ألج عتبة جديدة من حياتي، الفترة الثالثة والأخيرة؛ من العمر الفعال للإنسان.. أطمح في هذا العمر، وفي بداية مشوار العقد السادس، رؤية اليمن بحلة جديدة، يسوده الأمن والأمان والسلم والسلام والتعايش، والطمأنينة والاستقرار.

وتابع: اتشوق أن أرى بلادي اليمن وهي تبحر من جديد إلى الحياة، بعيدًا عن التخندقات الطائفية، والمتاهات المذهبية، والانقسامات الحزبية، والأحقاد المناطقية.

وأوضح : أتمنى أن أرى المواطن اليمني وهو يغادر دوامات العبث والظلم والحروب، إلى شاطئ الحياة، في رحلة آمنة بمرتكزات العلم، وبرايات المعرفة، وبذخائر العلوم، وبأسس التكنولوجيا.

وأشار إلى أنها فترة جديدة من عمره  ستُكرس للإسهام مع شرفاء اليمن؛ لإنقاذ بلادنا وإعادتها إلى الحياة.

اختتم: أمنيتي في هذه اللحظة هي العودة إلى بلادي؛ المُبعد عنها قسريًا، وإلى ممتلكاتي؛ المنهوبة ظلمًا، وإلى أهلي وأصحابي، وأرضي ومسقط رأسي.. نعم هي الآن طموح وأمنيات، بعد أن كانت حقوقًا ووممتلكات، ولكن ثقتي بالله وبالعدالة إننا ماضون في طريق واضح المعالم، لن يقف أمامنا شيء، حتى إتمام رحلتنا وإنجاز مهمتنا.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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