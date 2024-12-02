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عيدروس الزبيدي يبعث ببرقية لمحمد بن زايد ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يبعث ببرقية لمحمد بن زايد ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يبعث ببرقية لمحمد بن زايد ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:08 صباحاً - كلمتك/خاص:

بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي ببرقية لرئيس دولة الامارات محمد بن زايد جاء فيها

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة

أصحاب السعادة والسمو حكام الإمارات

يطيب لنا أن نتوجه إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الإماراتي الشقيق، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ(53) لدولة الإمارات العربية المتحدة "عيد الاتحاد"، ويوم الشهيد الإماراتي الـ(30) من نوفمبر.

أصحاب السعادة والسمو

إننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة الخالدة والغالية على قلوبنا، فإننا نستحضر العلاقات الأخوية المتينة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ونعرب لكم عن فخرنا واعتزازنا بمواقفكم الأصيلة والصادقة إلى جانب شعبنا، تلك المواقف ستظل خالدة في وجدان وضمير وتاريخ شعبنا وأجياله، نستلهم منها معاني النخوة والوفاء وصدق المواقف.

نجدد التهنئة لكم بالأصالة عن أنفسنا، ونيابة عن شعبنا، سائلين العلي القدير بأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها، وأن ينعم عليكم بوافر الصحة والعافية، وأن يعينكم ويوفقكم لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء لدولة الإمارات وشعبها الكريم.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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