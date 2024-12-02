عيدروس الزبيدي يبعث ببرقية لمحمد بن زايد ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي ببرقية لرئيس دولة الامارات محمد بن زايد جاء فيها

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة

أصحاب السعادة والسمو حكام الإمارات

يطيب لنا أن نتوجه إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الإماراتي الشقيق، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ(53) لدولة الإمارات العربية المتحدة "عيد الاتحاد"، ويوم الشهيد الإماراتي الـ(30) من نوفمبر.

أصحاب السعادة والسمو

إننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة الخالدة والغالية على قلوبنا، فإننا نستحضر العلاقات الأخوية المتينة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ونعرب لكم عن فخرنا واعتزازنا بمواقفكم الأصيلة والصادقة إلى جانب شعبنا، تلك المواقف ستظل خالدة في وجدان وضمير وتاريخ شعبنا وأجياله، نستلهم منها معاني النخوة والوفاء وصدق المواقف.

نجدد التهنئة لكم بالأصالة عن أنفسنا، ونيابة عن شعبنا، سائلين العلي القدير بأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها، وأن ينعم عليكم بوافر الصحة والعافية، وأن يعينكم ويوفقكم لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء لدولة الإمارات وشعبها الكريم.