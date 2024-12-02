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طارق صالح يهنئ دولة الإمارات بهذه المناسبة - أخبار كلمتك

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طارق صالح يهنئ دولة الإمارات بهذه المناسبة - أخبار كلمتك

طارق صالح يهنئ دولة الإمارات بهذه المناسبة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:08 صباحاً - كلمتك/ خاص

‏هنئ العميد طارق صالح الأشقاء  في دولة الامارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، بذكرى اعلان الاتحاد.

وقال صالح: تجربة عربية رائدة في تحقيق التوافق وبناء الثقة، والجمع بين حفظ الاصالة وحماية التقاليد مع الانتماء للعصر وانجاز التحديث.

واختتم: كل عام والامارات رائدة متقدمة، قيادة وشعبا وحكومة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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