الكشف عن حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال نوفمبر الماضي بالمدن اليمنية - أخبار كلمتك

لقي 47 شخصاً مصرعهم وأصيب 328 آخرون جراء الحوادث المرورية في محافظات البلاد المحررة، خلال شهر نوفمبر الماضي، حسب ما أفادت الإحصائيات المرورية.

ووفق ما ذكره موقع وزارة الداخلية نقلاً عن الإحصائية فإن من بين المصابين، تم تسجيل 165 حالة إصابة بليغة، ﻿فيما قدرت الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحوادث بـ 73 مليون و400 ألف ريال.

وأظهرت الإحصائية المرورية الصادرة عن الإدارة العامة لشرطة السير أن الحوادث توزعت على 387 حادثاً، شملت 236 حادثة صدام مركبات، و92 حادثة دهس مشاة، و41 حادثة انقلاب مركبات، و11 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و10 حوادث سقوط من على مركبات، إضافة إلى 3 حوادث حريق سيارات وحادثة واحدة جرفتها السيول.

وأرجعت شرطة السير أسباب الحوادث المرورية لتجاوز آداب وقواعد وقوانين السير بتعدي السرعة المحددة والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، والقيادة مع الإرهاق والتعب، وقيادة الأطفال وذوي الخبرات المتواضعة للمركبات، وتجاهل إشارات وإرشادات المرور ، وإهمال الصيانة الدورية للمركبة، والقيادة المتهورة للدراجات النارية، وإهمال المشاة عند العبور، مضيفة أن الطريق وصلاحياتها الفنية تلعب دورا كبيرا في تلك الحوادث.