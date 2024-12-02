لاول مرة تحرك قبلي لمواجهة حلف حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:52 صباحاً - اعلنت عدد من القبائل رفضها للتحركات القبلية التي يقوم بها حلف قبائل حضرموت في مناطق غرب حضرموت .

واصدرت القبائل بيانا وجاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله في محكم كتابه ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعدم تهتدون )

والصلاة والسلام على رسول اللّه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

اما بعد :

لقد تدارس عقال ومقادمة آل باصبارة ما آلت إليه الأوضاع من أحداث مأساوية في النقاط والتي كادت تخلق الفتنة والخلاف بين قبائلنا وسبق أن حذرنا منها ولا زلنا نعالج على نتائجها السلبية بين أبناءنا .

كم تم التدارس زيارة حلف قبائل حضرموت المنطقة الغربية ( ميفع صباح يوم السبت الموافق م16/11/2024) والتي تمت دون أي تنسيق مسبق معنا ولهذا نعتبرها زيارة مخالفة لأبسط العادات والأعراف القبلية المتبعة والتي كان على الجميع احترامها .

وعليه فإننا نؤكد على مايلي :

أولاً: رفع وإزالة جميع النقاط التي أقيمت على أرضنا وعلى جميع أبناءنا ومن معهم أحترم قرارنا هذا وتنفيذه .

ثانياً: أن عدم الاستجابة لقرارنا هذا يعد مخالفة لما اتفق عليه من قبلنا و نحمل رافضيه المسؤولية .

ثالثاً: نطالب السلطة المحلية بالمحافظة إلى سرعة عقد لقاء موسع مع مقدمة وعقال المنطقة الغربية لمناقشة احتياجات مناطقهم في مشاريع التنمية وخاصة أن أغلب تلك المناطق لا زالت محرومة من الكثير من مشاريع الطرق والكهرباء والمياه والصحة والاتصالات وغيرها من المجالات الخدمية .

رابعاً: نؤيد ونبارك الاتفاق الذي تم بين السلطة المحلية بالمحافظة وحلف قبائل حضرموت ونطالب بسرعة تنفيذه .

خامساً: ندعو جميع إخواننا و أبناءنا إلى تعزيز وحدة صفهم و ترابطهم وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظتنا وإلى الحفاظ على أداء دور قوات النخبة الحضرمية وبقية المؤسسات العسكرية والأمنية بحفظ الأمن والاستقرار التي تنعم به مناطقنا جميعاً.

وفي الاخير يؤكد عقال و مقادمة آل باصبارة إلى سرعة تنفيذ ما اتخذ من قرارات والتي جاءت انسجاماً مع إرادة أبناءنا جميعاً والهادفة إلى تجنيب مناطقنا و قبائلنا الفتنة .

والله على ما نقول شهيد

صادر عن اللقاء التشاوري لمقادمة وعقال آل باصبارة بتاريخ 2/12/2024م

1- قبيلة آل باقروان

2- قبيلة آل بادبيس

3- قبيلة آل باسرة

4- قبيلة آل بارجاش

