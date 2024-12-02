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اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية بعدن - أخبار كلمتك

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اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية بعدن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:52 صباحاً - كلمتك/ خاص

‏أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الاثنين 02 ديسمبر 2024
  
‎#عدن:
الريال السعودي: شراء: 539.5 بيع: 540
الدولار الأميركي: شراء: 2056 بيع: 2070
  
‎#صنعاء: 
الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5
الدولار الأميركي: شراء: 535  بيع: 540

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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