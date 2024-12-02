أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الاثنين 02 ديسمبر 2024
#عدن:
الريال السعودي: شراء: 539.5 بيع: 540
الدولار الأميركي: شراء: 2056 بيع: 2070
#صنعاء:
الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5
الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع: 540
اخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبية بعدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:52 صباحاً - كلمتك/ خاص
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الاثنين 02 ديسمبر 2024
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الاثنين 02 ديسمبر 2024
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