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مقتل المقدشي عقب اندلاع اشتباكات بين الحوثيين - أخبار كلمتك

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مقتل المقدشي عقب اندلاع اشتباكات بين الحوثيين - أخبار كلمتك

مقتل المقدشي عقب اندلاع اشتباكات بين الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - كلمتك/خاص:

قٌتل عنصر في أمن المليشيات الحوثية، إإثر اشتباكات داخلية في خلاف على قطعة أرض بمحافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن عنصر أمن حوثي يدعى، جميل المقدشي، قتل في اشتباكات مع عناصر حوثية أخرى تابعة لوكيل المحافظة للشؤون الفنية في سلطات المليشيا عبدالواحد المروعي.

وأوضحت المصادر أن المقدشي، الذي يعمل في قسم مفرق حبيش الخاضع لسيطرة الحوثيين بمديرية المخادر، كان في حماية عمال بناء في قطعة أرض متنازع عليها بالسحول، بموجب توجيهات من المحكمة، غير أن مسلحين حوثيين آخرين بقيادة "أبوكليب السراتي" قدموا إلى الأرضية وقاموا بمنع الاستحداثات فيها بأمر من الوكيل المروعي.

وأشارت المصادر إلى أنه وعلى إثر ذلك نشبت خلافات بين الجانبين تطور إلى إطلاق نار أدى إلى مقتل المقدشي الذي جرى نقل جثمانه إلى مستشفى اللواء الأخضر.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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