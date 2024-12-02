ارتفاع حصيلة مجزرة السوق الشعبي - أخبار كلمتك

ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز إلى 14 شهيدًا وجريحًا، في حين طالبت السلطة المحلية بالمديرية، بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بالطيران المسير سوقا شعبيا بمنطقة البومية عزلة البراشا بمديرية مقبنة غرب تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت المصادر أن الهجوم الذي استهدف المواطنين المتجمعين لشراء حاجاتهم اليومية من السوق، بالطيران الإيراني المسير، أدى إلى استشهاد 6 وإصابة 8 أخرين.