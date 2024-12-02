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ارتفاع حصيلة مجزرة السوق الشعبي - أخبار كلمتك

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ارتفاع حصيلة مجزرة السوق الشعبي - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة مجزرة السوق الشعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز إلى 14 شهيدًا وجريحًا، في حين طالبت السلطة المحلية بالمديرية، بفتح تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بالطيران المسير سوقا شعبيا بمنطقة البومية عزلة البراشا بمديرية مقبنة غرب تعز جنوب غربي اليمن.

وذكرت المصادر أن الهجوم الذي استهدف المواطنين المتجمعين لشراء حاجاتهم اليومية من السوق، بالطيران الإيراني المسير، أدى إلى استشهاد 6 وإصابة 8 أخرين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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