القبض على يمنيين في السعودية قاموا بامر خطير - أخبار كلمتك

أعلن حرس الحدود السعودي، القبض على خمسة يمنيين، بمنطقة جازان، بحوزتهم كميات ضخمة من نبات شجرة القات، الممنوعة في المملكة.

وقال بيان أمني، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان ، ألقت القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات.

وعلى الفور تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية والتحقيق معهم وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.