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القبض على يمنيين في السعودية قاموا بامر خطير - أخبار كلمتك

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القبض على يمنيين في السعودية قاموا بامر خطير - أخبار كلمتك

القبض على يمنيين في السعودية قاموا بامر خطير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلن حرس الحدود السعودي، القبض على خمسة يمنيين، بمنطقة جازان، بحوزتهم كميات ضخمة من نبات شجرة القات، الممنوعة في المملكة.

وقال بيان أمني، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان ، ألقت القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات.

وعلى الفور تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية والتحقيق معهم وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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