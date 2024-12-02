رفع لوحات ضخمة تحتفي بدولة الإمارات - أخبار كلمتك

قامت محافظة حضرموت بتشيد لوحات عملاقة في مديريات المكلا - والشحر - وغيل باوزير تعبيراً عن الشكر والتقدير للدور الإماراتي الكبير في محافظة حضرموت، ضمن مشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتهم باليوم الوطني "عيد الإتحاد 53".

وتضمنت اللوحات العملاقة عبارات التهاني و التبريكات لشعب وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة عيد الاتحاد 53.



وقال القائمون على الحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات في حضرموت، أن الحملة تأتي عرفاناً بدور الاشقاء في دولة الإمارات في حضرموت، وهي تعبير شعبي ورسمي عن فرحة أبناء حضرموت باليوم الوطني الإماراتي ودور الكبير الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت.

