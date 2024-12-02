عيدروس الزبيدي يبعث ببرقية لمحمد بن زايد ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يبعث ببرقية لمحمد بن زايد ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

ضحايا بحادث مروري مروع - أخبار كلمتك

ضحايا بحادث مروري مروع - أخبار كلمتك

طارق صالح يهنئ دولة الإمارات بهذه المناسبة - أخبار كلمتك

طارق صالح يهنئ دولة الإمارات بهذه المناسبة - أخبار كلمتك

الأزهر يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ53 - أخبار كلمتك

الأزهر يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ53 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:07 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسرح السامر يشهد احتفالية قصور الثقافة بتسعينية فيروز (صور) - أخبار كلمتك

مسرح السامر يشهد احتفالية قصور الثقافة بتسعينية فيروز (صور) - أخبار كلمتك

قبل انطلاقه اليوم، تفاصيل مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة - أخبار كلمتك

قبل انطلاقه اليوم، تفاصيل مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة - أخبار كلمتك

وزير الصحة: 330 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة: 330 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

رفع لوحات ضخمة تحتفي بدولة الإمارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رفع لوحات ضخمة تحتفي بدولة الإمارات - أخبار كلمتك

رفع لوحات ضخمة تحتفي بدولة الإمارات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

قامت محافظة حضرموت بتشيد لوحات عملاقة في مديريات المكلا - والشحر - وغيل باوزير تعبيراً عن الشكر والتقدير للدور الإماراتي الكبير في محافظة حضرموت، ضمن مشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتهم باليوم الوطني "عيد الإتحاد 53".

وتضمنت اللوحات العملاقة عبارات التهاني و التبريكات لشعب وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة عيد الاتحاد 53.


وقال القائمون على الحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات في حضرموت، أن الحملة تأتي عرفاناً بدور الاشقاء في دولة الإمارات في حضرموت، وهي تعبير شعبي ورسمي عن فرحة أبناء حضرموت باليوم الوطني الإماراتي ودور الكبير الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

عيدروس الزبيدي يبعث ببرقية لمحمد بن زايد ماذا تضمنت؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق