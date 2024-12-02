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اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الإثنين في اليمن - أخبار كلمتك

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اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الإثنين في اليمن - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الإثنين في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، الموافق 2 ديسمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 32°- الصغرى 25°)
 
المكلا (العظمى 31° - الصغرى 23°)
 
سيئون (العظمى 30° - الصغرى 14°)
 
عتق (العظمى 28° - الصغرى 15°)
 
الغيضة (العظمى 32° - الصغرى 19°)
 
سقطرى (العظمى 31° - الصغرى 21°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 24° - الصغرى 09°)
 
تعز (العظمى 26° - الصغرى 16°)
 
الحديدة (العظمى 32° - الصغرى 27°)
 
ذمار (العظمى 24° - الصغرى 06°)
 
مأرب (العظمى 28° - الصغرى 15°)
 
صعدة (العظمى 27° - الصغرى 09°)
 
المحويت (العظمى 23°- الصغرى 12°)
 
عمران (العظمى 25° - الصغرى 09°)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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