توقف المدارس الحكومية في عدن وفتحي بن لزرق يعلق - أخبار كلمتك

قال الصحفي البارز فتحي بن لزرق: توقفت المدارس الحكومية في عدن اليوم عن العمل وهو قرار سليم وصحيح بعد معاناة بلغت سنوات للمعلمين والذين يتسلمون رواتب اشبه بالصدقات .

واضاف : الاضراب دفاعا عن الحقوق امر جيد لكن الغير جيد هو توقف المدارس الحكومية فيما ظلت المدارس الخاصة تعمل .

وتابع أن الدفاع عن الحقوق كتلة واحدة لا تتجزأ والمعلم هو المعلم في المدارس الخاصة او الحكومية واذا لم يطال الضرر اولاد المسئولين والصحفيين والميسورين والقيادات والناهبين وصانعي القرار فلا جدوى من عمل كهذا لان المتضرر الوحيد سيكون الفقراء ولا احد غيرهم واي ضرر يطال الفقراء واطفالهم لن يحرك لأجله احد ساكنا..

واختتم: اغلاق جميع المدارس هو الصح …