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توقف المدارس الحكومية في عدن وفتحي بن لزرق يعلق - أخبار كلمتك

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توقف المدارس الحكومية في عدن وفتحي بن لزرق يعلق - أخبار كلمتك

توقف المدارس الحكومية في عدن وفتحي بن لزرق يعلق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:39 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي البارز فتحي بن لزرق: توقفت المدارس الحكومية في عدن اليوم عن العمل وهو قرار سليم وصحيح بعد معاناة بلغت سنوات للمعلمين والذين يتسلمون رواتب اشبه بالصدقات .

واضاف : الاضراب دفاعا عن الحقوق امر جيد لكن  الغير جيد هو توقف المدارس الحكومية فيما ظلت المدارس الخاصة تعمل .

وتابع أن الدفاع عن الحقوق كتلة واحدة لا تتجزأ والمعلم هو المعلم في المدارس الخاصة او الحكومية واذا لم يطال الضرر اولاد المسئولين والصحفيين والميسورين والقيادات والناهبين وصانعي القرار فلا جدوى من عمل كهذا لان المتضرر الوحيد سيكون الفقراء ولا احد غيرهم  واي ضرر يطال الفقراء واطفالهم لن يحرك لأجله احد ساكنا..

واختتم: اغلاق جميع المدارس هو الصح …

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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