تحركات هامة للرئاسي اليمني عقب ساعات من مجزرة الطيران - أخبار كلمتك

وجّه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لجرحى الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في منطقة البومية التابعة إداريًا لمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وقضت توجيهات طارق صالح للجهات ذات العلاقة في محافظتي تعز والحديدة، ولكلٍّ من دائرة الخدمات الطبية وخلية الأعمال الإنسانية، بسرعة إعانة أهالي وأسر الشهداء والجرحى.

هذا وسقط 6 شهداء و8 جرحى مدنيين في مجزرة مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، بقصف متعمد من طيران مسيّر على سوق شعبية في منطقة البومية بمديرية مقبنة- غرب تعز.