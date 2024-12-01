عاجل:الرئيس صالح يرعب مليشيا الحوثي بصنعاء وانتشار عسكري غير مسبوق وطارق يتوعد بالتحرير - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن فرض مليشيات الحوثي قيودا شديدة على قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، ونشرت عددا من النقاط والدوريات في الشوارع

واكدت المصادر ان مليشيا الحوثي قامت بفرض القيود على قيادت حز المؤتمر والانتشار العسكري بالتزامن مع ذكرى انتفاضة صنعاء التي أطلقها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في 2 ديسمبر/كانون الأول 2017



ومنذ يومين، أطلق ناشطون في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يتزعمه صالح، حملة إلكترونية تحت عنوان "انتفاضة 2 ديسمبر مستمرة"، دعوا فيها للخروج ضد المليشيا الحوثية، وأكدوا استكمال الثورة ضد الانقلابيين بصنعاء.

وتحدث طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي عن انتفاضة 2 ديسمبر 2017م التي دعا لها عمه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، قائلا إنهم قاتلو جماعة الحوثي في قلب العاصمة صنعاء بسلاحهم الشخصي، دون مساعدة أحد.

وكتب طارق، على منصة إكس تزامنا مع ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر التي انتهت بمقتل صالح وخروج طارق من صنعاء، قائلا :''في الثاني من ديسمبر، قاد رئيس الجمهورية الاسبق الزعيم علي عبدالله صالح ثورة ضد عصابة إيران في قلب العاصمة، حيث قاتلنا بسلاحنا الشخصي رغم كل المخاطر''.

وأضاف: ''فقدنا قيادتنا في المعركة، لكننا واصلنا الثورة من داخل الشرعية اليمنية وبدعم الاشقاء، وبالمشاركة مع اخوة لنا في الدم والهدف من ابناء تهامة والعمالقة الجنوبية''.

وتابع: ''نتذكر الثاني من ديسمبر، ونحتفل بالسابع منه بتحرير الخوخة التي تحولت عاصمة للحديدة، ومنبرا وطنيا من قلب تهامة، حيث جمعت الاف الناس بين مقاتل للحوثي او نازح منه، تساند وتنتظر الاحتفال باستعادة الحديدة وتحرير صنعاء''، حد تعبيره.