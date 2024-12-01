الماجستير في العلاقات الدولية للباحث والدبلوماسي اليمني لؤي عباس غالب من جامعة بروكسل الحرة - أخبار كلمتك

نال الباحث والدبلوماسي اليمني لؤي عباس غالب درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية الدراسات الدبلوماسية (CERIS) التابعة لجامعة بروكسل الحرة (ULB). وجاءت رسالته العلمية تحت عنوان: "دور الأتحاد الأوروبي في اليمن خلال الفترة من 2011 إلى 2024م".

وشهدت مراسم التخرج تنظيم منتدى الطلاب العرب لخريجي الجامعات البلجيكية لأول مرة في مقر الجامعة، حيث ألقى الباحث كلمة بهذه المناسبة. وخلال كلمته، رحب بالمبادرة التي وصفها بأنها المنصة الطلابية العربية الأولى في بلجيكا، مشيداً بالجهود المبذولة من القائمين عليها وموجهاً شكره إلى جميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع.

وأشار "غالب" إلى أهمية هذه المنصة الأكاديمية والمهنية التي تهدف إلى ربط خريجي الجامعات البلجيكية من الطلاب العرب بشبكة تواصل وتفاهم، كما تعمل على دعم الطلاب الحاليين وتسليط الضوء على الفرص التعليمية للراغبين في الدراسة في بلجيكا.

والباحث لؤي عباس غالب من الكفاءات اليمنية المتميزة في المجال الدبلوماسي والأكاديمي، ويمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرته المهنية.