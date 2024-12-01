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الماجستير في العلاقات الدولية للباحث والدبلوماسي اليمني لؤي عباس غالب من جامعة بروكسل الحرة - أخبار كلمتك

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الماجستير في العلاقات الدولية للباحث والدبلوماسي اليمني لؤي عباس غالب من جامعة بروكسل الحرة - أخبار كلمتك

الماجستير في العلاقات الدولية للباحث والدبلوماسي اليمني لؤي عباس غالب من جامعة بروكسل الحرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - كلمتك/خاص:

نال الباحث والدبلوماسي اليمني لؤي عباس غالب درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية الدراسات الدبلوماسية (CERIS) التابعة لجامعة بروكسل الحرة (ULB). وجاءت رسالته العلمية تحت عنوان: "دور الأتحاد الأوروبي في اليمن خلال الفترة من 2011 إلى 2024م".

وشهدت مراسم التخرج تنظيم منتدى الطلاب العرب لخريجي الجامعات البلجيكية لأول مرة في مقر الجامعة، حيث ألقى الباحث كلمة بهذه المناسبة. وخلال كلمته، رحب بالمبادرة التي وصفها بأنها المنصة الطلابية العربية الأولى في بلجيكا، مشيداً بالجهود المبذولة من القائمين عليها وموجهاً شكره إلى جميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع.

وأشار "غالب" إلى أهمية هذه المنصة الأكاديمية والمهنية التي تهدف إلى ربط خريجي الجامعات البلجيكية من الطلاب العرب بشبكة تواصل وتفاهم، كما تعمل على دعم الطلاب الحاليين وتسليط الضوء على الفرص التعليمية للراغبين في الدراسة في بلجيكا.

والباحث لؤي عباس غالب من الكفاءات اليمنية المتميزة في المجال الدبلوماسي والأكاديمي، ويمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية لمسيرته المهنية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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