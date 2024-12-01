الحكومة الشرعية تدين مجزرة الطيران اليوم بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

أدانت الحكومة الشرعية قصف مليشيا الحوثي بطيران مسير سوق شعبي في قرية البومية بمديرية مقبنة محافظة تعز



وقال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني في تصريح الليلة:

ندين ونستنكر بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بقصف سوق شعبي في قرية البومية بمديرية مقبنة محافظة تعز، بواسطة طائرة مسيرة -ايرانية الصنع- والذي اسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين

وأكد الوزير الارياني ان هذه الجريمة النكراء امتداد لجرائم القتل الوحشي والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي الإرهابية، بشكل يومي، بحق المدنيين في محافظة تعز منذ انقلابها الغاشم، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح، في ظل صمت دولي مخزي ومعيب

مطالباً المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء التي تعكس وحشية ودموية المليشيا الحوثية وتجردها من كل القيم الإنسانية والاخلاقية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في هذه الجرائم