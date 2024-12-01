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حديث صادم بشأن قطع المرتبات على المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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حديث صادم بشأن قطع المرتبات على المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

حديث صادم بشأن قطع المرتبات على المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:23 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث الكاتب والحقوقي أحمد ناجي أحمد النبهاني عن عملية قطع المرتبات على المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية ومليشيا الحوثي 

وقال النبهاني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏قطع المرتبات المشترك الأكبر بين سلطات الأمر الواقع في اليمن
تابعت بقلق بالغ قطع راتب القاضية رواء مجاهد في عدن وذلك على خلفية منشوراتها الناقدة، وتابعت بقلق بالغ إيقاف رواتب النازحين في عدن، وتابعت بقلق بالغ دخول الموظفين الشهر الثالث بدون مرتبات في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي في عدن، وتابعت بقلق بالغ إنقطاع المرتبات عن اكثر من مليون موظف في مناطق سيطرة سلطة صنعاء منذ ما يقارب العشر سنوات. 

واضاف في منشوره قائلاً:
فزاد يقيني انه لا توجد سلطة في العالم تعتدي على أرزاق الناس مثل تلك التي نعيشها في اليمن
إنها ليست سلطات بل كتل عدوانية مجردة من كل ما هو إنساني ونبيل
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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