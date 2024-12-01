حديث صادم بشأن قطع المرتبات على المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

تحدث الكاتب والحقوقي أحمد ناجي أحمد النبهاني عن عملية قطع المرتبات على المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية ومليشيا الحوثي

وقال النبهاني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏قطع المرتبات المشترك الأكبر بين سلطات الأمر الواقع في اليمن

تابعت بقلق بالغ قطع راتب القاضية رواء مجاهد في عدن وذلك على خلفية منشوراتها الناقدة، وتابعت بقلق بالغ إيقاف رواتب النازحين في عدن، وتابعت بقلق بالغ دخول الموظفين الشهر الثالث بدون مرتبات في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي في عدن، وتابعت بقلق بالغ إنقطاع المرتبات عن اكثر من مليون موظف في مناطق سيطرة سلطة صنعاء منذ ما يقارب العشر سنوات.

واضاف في منشوره قائلاً:

فزاد يقيني انه لا توجد سلطة في العالم تعتدي على أرزاق الناس مثل تلك التي نعيشها في اليمن

إنها ليست سلطات بل كتل عدوانية مجردة من كل ما هو إنساني ونبيل

