الامن يقوم بترحيل شباب لسبب خطير في عدن - أخبار كلمتك

رحلت إدارة مكافحة المخدرات بقوات الحزام الأمني في القيادة العامة، اليوم، بترحيل ثمانية متهمين بقضايا ترويج المخدرات والحشيش إلى السجن المركزي في العاصمة عدن، وذلك بناءً على توجيهات النيابة.

وأكد المقدم مياس حيدرة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الإدارة رحلت المتهمين بعد استكمال ملفاتهم القانونية، موضحا بأن هذه الإجراءات تمت بتوجيهات النيابة الجزائية، حيث تم تسليم جميع ملفات المتهمين، بما في ذلك محاضر الضبط والتحقيقات.

كما ثمن المقدم مياس، الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية خصوصًا المحكمة الجزائية، وما تقوم به من دور فاعل، وحاسم ضد القضايا المهمة لا سيما قضايا ترويج المخدرات.

وأشار إلى أنه صُدرت في الآونة الأخيرة، أحكام عديدة من قبل المحكمة الجزائية ضد مروجين وتجار المخدرات، ليكونوا عبرة لبقية المروجين الذين يواصلون بيع المخدرات في أوساط الشباب والفتيات.

وأكد المقدم مياس، في ختام تصريحه، استمرارهم في ملاحقة مروجي وتجار المخدرات أينما كانوا، حتى القضاء على كافة أشكال ترويج وتعاطي المخدرات والحشيش.