تحركات هامة للرئاسي اليمني عقب ساعات من مجزرة الطيران - أخبار كلمتك

تحركات هامة للرئاسي اليمني عقب ساعات من مجزرة الطيران - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للمجلس الرئاسي ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للمجلس الرئاسي ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - أعلى 31%.. الفائدة على أذون الخزانة في البنك المركزي تتخطى شهادات الادخار - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - أعلى 31%.. الفائدة على أذون الخزانة في البنك المركزي تتخطى شهادات الادخار - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف 2025 والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف 2025 والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

أبرزهم Squid Game 2، أفضل 7 مسلسلات كورية تعرض خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

أبرزهم Squid Game 2، أفضل 7 مسلسلات كورية تعرض خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

المارد الأحمر يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا ويواصل نزيف النقاط في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

المارد الأحمر يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا ويواصل نزيف النقاط في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الامن يقوم بترحيل شباب لسبب خطير في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الامن يقوم بترحيل شباب لسبب خطير في عدن - أخبار كلمتك

الامن يقوم بترحيل شباب لسبب خطير في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:23 مساءً - كلمتك/خاص:

رحلت إدارة مكافحة المخدرات بقوات الحزام الأمني في القيادة العامة، اليوم، بترحيل ثمانية متهمين بقضايا ترويج المخدرات والحشيش إلى السجن المركزي في العاصمة عدن، وذلك بناءً على توجيهات النيابة.

وأكد المقدم مياس حيدرة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الإدارة رحلت المتهمين بعد استكمال ملفاتهم القانونية، موضحا بأن هذه الإجراءات تمت بتوجيهات النيابة الجزائية، حيث تم تسليم جميع ملفات المتهمين، بما في ذلك محاضر الضبط والتحقيقات.

كما ثمن المقدم مياس، الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية خصوصًا المحكمة الجزائية، وما تقوم به من دور فاعل، وحاسم ضد القضايا المهمة لا سيما قضايا ترويج المخدرات.

وأشار إلى أنه صُدرت في الآونة الأخيرة، أحكام عديدة من قبل المحكمة الجزائية ضد مروجين وتجار المخدرات، ليكونوا عبرة لبقية المروجين الذين يواصلون بيع المخدرات في أوساط الشباب والفتيات.

وأكد المقدم مياس، في ختام تصريحه، استمرارهم في ملاحقة مروجي وتجار المخدرات أينما كانوا، حتى القضاء على كافة أشكال ترويج وتعاطي المخدرات والحشيش.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

عاجل : الإعلان عن بيان مرتقب لجماعة الحوثي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق