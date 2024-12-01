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تعليق من صنعاء بشأن هذا القرار الصارم الذي اتخذته الحكومة الشرعية مؤخراً - أخبار كلمتك

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تعليق من صنعاء بشأن هذا القرار الصارم الذي اتخذته الحكومة الشرعية مؤخراً - أخبار كلمتك

تعليق من صنعاء بشأن هذا القرار الصارم الذي اتخذته الحكومة الشرعية مؤخراً - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - كلمتك: خاص

علق الخبير الاقتصادي بصنعاء "علي أحمد التويتي"  بشأن قرار الحكومة الشرعية الذي اتخذته مؤخاً  ونص على منع التعامل بالبطاقة الإلكترونية  

وقال التويتي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
منع البطاقة الإلكترونية  

ما الهدف من هذا القرار الكارثي؟ وما المبرر له؟ بالنسبة لي، كما قلت سابقًا، كلها خطوات في طريق تقسيم اليمن: رئيسان، حكومتان، عملتان، والآن هويتان.

وتابع بالقول:
مع الوقت نصبح شعبين فقيرين، متناحرين، متصارعين.
يمنيتان على وزن كوريتان.


هذا ووجهت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليا مساء السبت، بمدينة عدن، مدراء عموم البنوك الحكومية والخاصة، ومدراء عموم المؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة باعتماد البطاقة الشخصية الجديدة الذكية لكافة المعاملات الرسمية والتجارية والخدمية.

وقالت الوزارة في تعميم صادر لها يتضمن الاعتماد الإلزامي للبطاقة الشخصية الجديدة (البطاقة الذكية) في جميع المعاملات المالية وغير المالية وايقاف التعامل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي. 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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