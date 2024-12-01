الوزير البكري ينتقل إلى هذه الدولة لتلقي العلاج - أخبار كلمتك

صرح وزير الشباب والرياضة نايف البكري من العاصمة السعودية الرياض عقب وصوله لتلقي العلاج
وقال البكري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
من مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية بالرياض حيث استكمل علاجي هناك.
ووجه البكري رسالة شكر للقيادة السعودية قائلاً:
أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على حسن التعامل والرعاية .
كما وجه نايف البكري رسالة شكر للرئيس العليمي و لوزير الخدمة المدنية قائلاً ؛
الشكر لأخي الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على زيارته وإهتمامه.
كما اشكر أخي معالي البرفسور / عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي كان مشرفاً على حالتي منذ اللحظات الأولى في عدن٠
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