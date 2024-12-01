مدبولي يعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر - أخبار كلمتك

مدبولي يعقد اجتماعًا لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر - أخبار كلمتك

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا - أخبار كلمتك

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

جمال علام: طلبنا من شركة "الفار"تحديث المعدات المستخدمة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

نقل أحمد ياسر ريان للمستشفى بعد إصابة شديدة أمام الأهلي - أخبار كلمتك

نقل أحمد ياسر ريان للمستشفى بعد إصابة شديدة أمام الأهلي - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدنهايم في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك في الدوري الممتاز (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك في الدوري الممتاز (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:44 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:44 - سعر الذهب والدولار اليوم في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

مسؤولة أممية: دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

مسؤولة أممية: دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030 - أخبار كلمتك

القمة الخليجية الـ 45، توصيات إعلان الكويت لجميع القضايا العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

القمة الخليجية الـ 45، توصيات إعلان الكويت لجميع القضايا العربية والإسلامية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الوزير البكري ينتقل إلى هذه الدولة لتلقي العلاج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الوزير البكري ينتقل إلى هذه الدولة لتلقي العلاج - أخبار كلمتك

الوزير البكري ينتقل إلى هذه الدولة لتلقي العلاج - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:13 مساءً - كلمتك: خاص


 


صرح وزير الشباب والرياضة نايف البكري من العاصمة السعودية الرياض عقب وصوله لتلقي العلاج

وقال البكري في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏من مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية بالرياض حيث استكمل علاجي هناك.

ووجه البكري رسالة شكر للقيادة السعودية قائلاً:
أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على حسن التعامل والرعاية .


كما وجه نايف البكري رسالة شكر للرئيس العليمي و لوزير الخدمة المدنية قائلاً ؛
الشكر لأخي الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على زيارته وإهتمامه.

كما اشكر أخي معالي  البرفسور / عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي كان مشرفاً على حالتي منذ اللحظات الأولى في عدن٠

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

القبض على شخص شارك بسرقة سيارة احد الالوية في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق