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قوات امنية تعتقل العولقي صباح اليوم - أخبار كلمتك

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قوات امنية تعتقل العولقي صباح اليوم - أخبار كلمتك

قوات امنية تعتقل العولقي صباح اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:57 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدر مجلس الحراك الثوري الجنوبي بيانًا شديد اللهجة يدين فيه اعتقال القياديين في المجلس، عبدالله الهارب العولقي، عضو اللجنة المركزية ومدير الدائرة الإعلامية في مجلس المحافظة، وعبدالله لصعر، مدير دائرة شؤون الشباب والرياضة في مديرية الصعيد.

 ووقعت الحادثة صباح اليوم الأحد بالقرب من مطار عتق بمحافظة شبوة، حيث وصفت العملية بأنها "تعسفية وغير قانونية" واعتبرها المجلس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه الاعتقالات تمثل جريمة خطيرة تهدف إلى استهداف قيادات وكوادر الحراك الثوري، 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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