قوات امنية تعتقل العولقي صباح اليوم - أخبار كلمتك

أصدر مجلس الحراك الثوري الجنوبي بيانًا شديد اللهجة يدين فيه اعتقال القياديين في المجلس، عبدالله الهارب العولقي، عضو اللجنة المركزية ومدير الدائرة الإعلامية في مجلس المحافظة، وعبدالله لصعر، مدير دائرة شؤون الشباب والرياضة في مديرية الصعيد.

ووقعت الحادثة صباح اليوم الأحد بالقرب من مطار عتق بمحافظة شبوة، حيث وصفت العملية بأنها "تعسفية وغير قانونية" واعتبرها المجلس انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه الاعتقالات تمثل جريمة خطيرة تهدف إلى استهداف قيادات وكوادر الحراك الثوري،