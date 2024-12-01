سقط عددا من الشهداء والجرحى اثر انفجار استهدف مركبة عسكرية للقوات الجنوبية بمديرية مودية في محافظة أبين اليوم الاحد.
وقالت مصادر محلية ان الانفجار ناتج عن زرع عبوة ناسفة في الطريق العام بالقرب من مفرق أورمة استهدف ناقلة جند ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى كانوا على متنها
الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:07 مساءً - كلمتك/خاص:
سقط عددا من الشهداء والجرحى اثر انفجار استهدف مركبة عسكرية للقوات الجنوبية بمديرية مودية في محافظة أبين اليوم الاحد.
سقط عددا من الشهداء والجرحى اثر انفجار استهدف مركبة عسكرية للقوات الجنوبية بمديرية مودية في محافظة أبين اليوم الاحد.
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