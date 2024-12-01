افاد مواطنون لكريتر سكاي بانقطاع تام للمياه عن عدة مناطق في عدن منذ اسبوع
وبحسب مواطنون فان المياه تنقطع عن اهالي المنصورة وحي المجلس التشريعي بكريتر منذ اسبوع دون ان تحرك موسسة المياه اي ساكن.
وطالب الاهالي الجهات المختصة بسرعة ضخ المياه الى منازلهم كونهم يعانوا من شراء بوز المياه التي اصبحت اسعارها قياسية
انقطاع تام للمياه في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:49 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون لكريتر سكاي بانقطاع تام للمياه عن عدة مناطق في عدن منذ اسبوع
افاد مواطنون لكريتر سكاي بانقطاع تام للمياه عن عدة مناطق في عدن منذ اسبوع
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