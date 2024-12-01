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انقطاع تام للمياه في عدن - أخبار كلمتك

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انقطاع تام للمياه في عدن - أخبار كلمتك

انقطاع تام للمياه في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:49 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون لكريتر سكاي بانقطاع تام للمياه عن عدة مناطق في عدن منذ اسبوع 
وبحسب مواطنون فان المياه تنقطع عن اهالي المنصورة وحي المجلس التشريعي بكريتر منذ اسبوع دون ان تحرك موسسة المياه اي ساكن.
وطالب الاهالي الجهات المختصة بسرعة ضخ المياه الى منازلهم كونهم يعانوا من شراء بوز المياه التي اصبحت اسعارها قياسية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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