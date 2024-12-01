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جالية أبناء الجنوب في هولندا تحتفل بعيد الاستقلال وتنتخب هيئة إدارية جديدة لعام 2024 - أخبار كلمتك

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جالية أبناء الجنوب في هولندا تحتفل بعيد الاستقلال وتنتخب هيئة إدارية جديدة لعام 2024 - أخبار كلمتك

جالية أبناء الجنوب في هولندا تحتفل بعيد الاستقلال وتنتخب هيئة إدارية جديدة لعام 2024 - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:23 مساءً - كلمتك/خاص:

في أجواء احتفالية مفعمة بالوحدة والألفة، نظمت جالية أبناء الجنوب في مملكة هولندا يومًا ديمقراطيًا مميزًا بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م.

وشهد الحفل، الذي حضره المئات من أبناء الجالية من مختلف المدن الهولندية، حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم البروفيسور قاسم المحبشي، الدكتور حسين السقاف، المحامي صالح النود، الدكتور عبدالرحمن عسكر، والمهندس الحريري.

خلال الفعالية، تم انتخاب الأستاذ فضل علي السعدي رئيسًا لإدارة الجالية بأغلبية ساحقة، لقيادة الهيئة الإدارية لعام 2024. يُعد السعدي من الكوادر البارزة والشباب المميزين في الجالية، ويُشهد له بحسن الخلق، الانضباط، والعمل الإداري المتميز، مع حرصه على تعزيز الروابط بعيدًا عن أي توجهات مناطقية.

تخلل الحفل العديد من الفعاليات المميزة، بما في ذلك كلمات ترحيبية للضيوف، استعراض لإنجازات الجالية خلال الفترة الماضية، وقصائد شعرية وأغانٍ وطنية. كما جرى تكريم الإدارة السابقة والضيوف الكرام بشهادات تقديرية، في لفتة تعكس التقدير لجهودهم في خدمة الجالية.

وأثنى المشاركون على الجهود المبذولة من لجنة الانتخابات والإدارة السابقة لإنجاح هذه الانتخابات، مؤكدين أهمية تغليب المصلحة العامة والعمل بروح الفريق لضمان استمرارية وحدة وتماسك الجالية.

هذا الحدث يعكس روح الديمقراطية والانتماء لدى أبناء الجالية الجنوبية، ويؤكد التزامهم بالحفاظ على هويتهم الوطنية والعمل المشترك لتحقيق مصالحهم في الخارج.

هاني السنيدي

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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