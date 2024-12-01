ارتكاب مجزرة مروعة داخل سوق شعبي(اسماء) - أخبار كلمتك

ارتكبت مليشيا الحوثيين مجزرة مروعة باستهدافها سوق شعبي في تعز اليوم الاحد.
وافادت مصادر بمقتل ٦ اشخاص واصابة ٨ اخرين
باستهداف مليشيات الحوثي بالطيران المسير سوقا شعبيا بمنطقة البومية عزلة البراشا بمديرية مقبنة غرب تعز.
واستهدفت المليشيات الحوثية المواطنين المتجمعين لشراء حاجاتهم اليومية من السوق، بالطيران الإيراني المسير، وأدى إلى سقوط الضحايا في جريمة مروعة
اسماء القتلى:
عبدالملك مفضل علاية
عبدالله عبده أحمد قريبع
عبدالله علي محمد أحمد
هيمان عبدالرحيم محمد قائد
حسن سعيد علي حسن
زكي احمد عبده يوسف
اسماء الجرحى:
احمد بن احمد يوسف
انيس عبد الغني محمد قائد
عبدالله احمد علي قائد سالم
يوسف محمد علي محمد
عبده حميد علي سالم
قائد حسن علي محمد
منصور سعيد قائد علي
اياد عبد الملك سعيد قائد.
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