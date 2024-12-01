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ارتكاب مجزرة مروعة داخل سوق شعبي(اسماء) - أخبار كلمتك

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ارتكاب مجزرة مروعة داخل سوق شعبي(اسماء) - أخبار كلمتك

ارتكاب مجزرة مروعة داخل سوق شعبي(اسماء) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:06 مساءً - كلمتك/خاص:

ارتكبت مليشيا الحوثيين مجزرة مروعة باستهدافها سوق شعبي في تعز اليوم الاحد.
وافادت مصادر بمقتل ٦ اشخاص واصابة ٨ اخرين
باستهداف مليشيات الحوثي بالطيران المسير سوقا شعبيا بمنطقة البومية عزلة البراشا بمديرية مقبنة غرب تعز.
واستهدفت المليشيات الحوثية المواطنين المتجمعين لشراء حاجاتهم اليومية من السوق، بالطيران الإيراني المسير، وأدى إلى سقوط الضحايا في جريمة مروعة

اسماء القتلى:

عبدالملك مفضل علاية


عبدالله عبده أحمد قريبع

عبدالله علي محمد أحمد

هيمان عبدالرحيم محمد قائد

حسن سعيد علي حسن

زكي احمد عبده يوسف


اسماء الجرحى:


احمد بن احمد يوسف

انيس عبد الغني محمد قائد

عبدالله احمد علي قائد سالم

يوسف محمد علي محمد

عبده حميد علي سالم

قائد حسن علي محمد

منصور سعيد قائد علي

اياد عبد الملك سعيد قائد.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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