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عاجل : جماعة الحوثي تعلن عن أمر هام (بيان عسكري) - أخبار كلمتك

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عاجل : جماعة الحوثي تعلن عن أمر هام (بيان عسكري) - أخبار كلمتك

عاجل : جماعة الحوثي تعلن عن أمر هام (بيان عسكري) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - كلمتك/ خاص

أصدرت جماعة الحوثي بيان هام .

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة.

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لهدف حيوي بمنطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين2

وقد أصاب الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله
إن القوات المسلحة اليمنية وأمام استمرار جرائم العدو في قطاع غزة ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة وذلك ضمن تأديتها للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، نصرة وإسنادا للمجاهدين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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