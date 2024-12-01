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يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

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يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:18 مساءً - كلمتك/ خاص

هطلت أمطار متوسطة على محافظة حجة .

وقال مواطنون أن الامطار تهطل في هذه الأثناء على حجه أفلح اليمن .

وبحسب مواطنون أن حجة تشهد أجواء باردة مؤخرا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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