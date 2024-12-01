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وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

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وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:18 مساءً - كلمتك/ خاص

أكد الوزير السابق عبدالعزيز فتح قدرة دول التحالف بالتنسيق مع الشرعية اليمنية لإيجاد رؤية استراتيجية باليمن. 

وقال فتح : ‏تستطيع دول التحالف العربي بالتنسيق والتعاون مع الشرعية اليمنية ايجاد رؤية استراتيجة تحدد الأدوار والمسئوليات لكل الاطراف في اليمن..

وأضاف : وبناء على تلك الرؤية المستندة على المخاطر والتحديات المشتركة.والمرجعيات المتوافق عليها..
وأكمل : يتم تحديد متطلبات التنمية واتجاهاتها والمسئوليات عن تنفيذها.

و أوضح :وتوضع التصورات لتفعيل دور الجيش وعقيدته الوطنية وكذا بقية المتطلبات الامنية الداعمة والحامية للتنمية والمعارك الميدانية ضد الميليشيات الحوثية.

واختتم : وكذا محددات البئية الآمنة للعمل المشترك ومتطلبات قيامها.
كل عوامل نجاح تلك الاستراتيجية متاحة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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