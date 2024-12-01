وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

أكد الوزير السابق عبدالعزيز فتح قدرة دول التحالف بالتنسيق مع الشرعية اليمنية لإيجاد رؤية استراتيجية باليمن.
وقال فتح : تستطيع دول التحالف العربي بالتنسيق والتعاون مع الشرعية اليمنية ايجاد رؤية استراتيجة تحدد الأدوار والمسئوليات لكل الاطراف في اليمن..
وأضاف : وبناء على تلك الرؤية المستندة على المخاطر والتحديات المشتركة.والمرجعيات المتوافق عليها..
وأكمل : يتم تحديد متطلبات التنمية واتجاهاتها والمسئوليات عن تنفيذها.
و أوضح :وتوضع التصورات لتفعيل دور الجيش وعقيدته الوطنية وكذا بقية المتطلبات الامنية الداعمة والحامية للتنمية والمعارك الميدانية ضد الميليشيات الحوثية.
واختتم : وكذا محددات البئية الآمنة للعمل المشترك ومتطلبات قيامها.
كل عوامل نجاح تلك الاستراتيجية متاحة.
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