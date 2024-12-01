بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات التكافل ببنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات التكافل ببنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لابنة الفنان خالد سليم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لابنة الفنان خالد سليم - أخبار كلمتك

بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

بعدما سقط بأيدي الفصائل المسلحة.. تعرف على أهمية مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

بعدما سقط بأيدي الفصائل المسلحة.. تعرف على أهمية مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك

صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي نسيم البعيثي:ارتقى "الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح " شهيداً، ترك خلفه تركه من القيم والمبادئ، ونجح باستعادة ثقة ملايين اليمنيين بأنفسهم في مواجهة المليشيا الحوثية الإيرانية، بعد أن كان بطشها وتنكيلها بحق كل من يناوئها قد أصاب ابناء الشعب بحالة خوف واستكانة بلغت مبلغها..
واضاف:انتفاضة الثاني من ديسمبر بمثابة خارطة طريق للقوى الجمهورية ووحدة الصف الوطني ولكل الأحرار وهي تعكس تطلعات الشعب وبداية لإنهاء الصراعات السياسية وبارقة أمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق