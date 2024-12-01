قال الصحفي نسيم البعيثي:ارتقى "الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح " شهيداً، ترك خلفه تركه من القيم والمبادئ، ونجح باستعادة ثقة ملايين اليمنيين بأنفسهم في مواجهة المليشيا الحوثية الإيرانية، بعد أن كان بطشها وتنكيلها بحق كل من يناوئها قد أصاب ابناء الشعب بحالة خوف واستكانة بلغت مبلغها..
واضاف:انتفاضة الثاني من ديسمبر بمثابة خارطة طريق للقوى الجمهورية ووحدة الصف الوطني ولكل الأحرار وهي تعكس تطلعات الشعب وبداية لإنهاء الصراعات السياسية وبارقة أمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"
صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي نسيم البعيثي:ارتقى "الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح " شهيداً، ترك خلفه تركه من القيم والمبادئ، ونجح باستعادة ثقة ملايين اليمنيين بأنفسهم في مواجهة المليشيا الحوثية الإيرانية، بعد أن كان بطشها وتنكيلها بحق كل من يناوئها قد أصاب ابناء الشعب بحالة خوف واستكانة بلغت مبلغها..
قال الصحفي نسيم البعيثي:ارتقى "الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح " شهيداً، ترك خلفه تركه من القيم والمبادئ، ونجح باستعادة ثقة ملايين اليمنيين بأنفسهم في مواجهة المليشيا الحوثية الإيرانية، بعد أن كان بطشها وتنكيلها بحق كل من يناوئها قد أصاب ابناء الشعب بحالة خوف واستكانة بلغت مبلغها..
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