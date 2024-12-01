افاد بيان لشرطة دار سعد فقد تمكنت من القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة سيارة جيب (حبة) من امام احد الفنادق بمنطقة الكراع بمديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مدير قسم شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني بان شرطة دار سعد تلقت بلاغ أمني عن فقدان سيارة نوع حبة تابعة لاحد الالوية العسكرية وفور استلام البلاغ تم نزول البحث والتحريات ومتابعة كاميرات المراقبة
.وبحسب الذرحاني فان شرطة دار سعد تعرفت على المتهمين بسرقة السيارة وتم رصد تحركاتهم والقبض عليهم وتم فتح محضر تحقيق مع المتهمين وفور استكمال التحقيقات سيتم تحويلهم الى الجهات المختصة
القبض على شخص شارك بسرقة سيارة احد الالوية في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد بيان لشرطة دار سعد فقد تمكنت من القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة سيارة جيب (حبة) من امام احد الفنادق بمنطقة الكراع بمديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن.
افاد بيان لشرطة دار سعد فقد تمكنت من القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة سيارة جيب (حبة) من امام احد الفنادق بمنطقة الكراع بمديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن.
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