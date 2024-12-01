توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية صباح الاول من ديسمبر - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 1 / 12 )

التاريخ : 01/12/2024 الوقت : 11:00:00

الحالة الجوية :

أمطار متفرقة

أجواء باردة

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-

ذمار : 6

البيضاء : 7.1

بعدان (اب) : 8.8

عمران : 9

صنعاء : 9.5

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:

- هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ( صعدة، حجة،عمران، صنعاء، المحويت، ريمة، غرب ذمار، ,إب و سهل تهامة).

- أجواء باردة على محافظات ( ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة).

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين :-

- في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول.

- سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية وينصح بعدم عبور الجسور الأرضية.

- في المناطق الجبلية آنفة الذكر خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد