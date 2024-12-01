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توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية صباح الاول من ديسمبر - أخبار كلمتك

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توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية صباح الاول من ديسمبر - أخبار كلمتك

توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية صباح الاول من ديسمبر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - كلمتك/ خاص

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم  ( 1 / 12 )
التاريخ : 01/12/2024   الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : 
أمطار متفرقة
أجواء باردة

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :- 
ذمار : 6
البيضاء : 7.1
بعدان (اب) : 8.8
عمران : 9
صنعاء : 9.5

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
- هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ( صعدة، حجة،عمران، صنعاء، المحويت، ريمة، غرب ذمار، ,إب و سهل تهامة).
- أجواء باردة على محافظات ( ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة). 

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين :-
- في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول.
- سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية وينصح بعدم عبور الجسور الأرضية.
-  في المناطق الجبلية آنفة الذكر خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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