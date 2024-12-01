توقعات بهطول أمطار متفرقة على هذه المدن اليمنية صباح الاول من ديسمبر - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 1 / 12 )
التاريخ : 01/12/2024 الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية :
أمطار متفرقة
أجواء باردة
أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-
ذمار : 6
البيضاء : 7.1
بعدان (اب) : 8.8
عمران : 9
صنعاء : 9.5
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
- هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ( صعدة، حجة،عمران، صنعاء، المحويت، ريمة، غرب ذمار، ,إب و سهل تهامة).
- أجواء باردة على محافظات ( ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة).
ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين :-
- في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول.
- سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية وينصح بعدم عبور الجسور الأرضية.
- في المناطق الجبلية آنفة الذكر خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد
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