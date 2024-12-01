بن غفير يجدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

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بالصور .. هكذا بدت محافظة الحديدة صباح الاحد - أخبار كلمتك

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بالصور .. هكذا بدت محافظة الحديدة صباح الاحد - أخبار كلمتك

بالصور .. هكذا بدت محافظة الحديدة صباح الاحد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:28 صباحاً - كلمتك/ خاص

شهدت مدينة الحديدة أجواء غائمة اليوم الأحد .

وقال مواطنون أن شرق مديرية بيت الفقية قرية الزانبولية جنوب الحديدة شهدت أجواء في منتهى الجمال.c1eeca0310.jpgae5158dcb0.jpg9de5f5fd81.jpg

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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