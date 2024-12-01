بن دغر يحسم الجدل ويكشف عن للجهة التي تتحمل انهيار العملة - أخبار كلمتك

حمّل رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، جماعة الحوثيين مسؤولية ما تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا من انهيار اقتصادي ومالي.



وقال بن دغر، عبر حسابه على منصة (إكس): "إن ما نعيشه اليوم من انهيار اقتصادي ومالي وإداري يتحمل الحوثيون وزره، والمسؤولية عنه اليوم وغدًا، نتج عنه بالضرورة انهيار معيشي في حياة المواطنين، بؤس ودماء ودمار".

وأضاف: "هذا الوضع ليس قدرًا محتومًا علينا، ولا ينبغي علينا الاستسلام له. إننا معنيون بل وقادرون جميعًا سلطة وأحزاب ومكونات سياسية واجتماعية على تجاوزه، علينا أن نسعى للتغيير بصبر وإرادة نحو الأفضل فالشعب اليمني يعقد آمالًا على نجاح جهودنا المشتركة، التي تبدأ بإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وضمان حرية العمل السياسي، وإشراك المواطن في اتخاذ القرار".