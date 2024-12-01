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بن دغر يحسم الجدل ويكشف عن للجهة التي تتحمل انهيار العملة - أخبار كلمتك

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بن دغر يحسم الجدل ويكشف عن للجهة التي تتحمل انهيار العملة - أخبار كلمتك

بن دغر يحسم الجدل ويكشف عن للجهة التي تتحمل انهيار العملة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - كلمتك/خاص:

حمّل رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، جماعة الحوثيين مسؤولية ما تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا من انهيار اقتصادي ومالي.


وقال بن دغر، عبر حسابه على منصة (إكس): "إن ما نعيشه اليوم من انهيار اقتصادي ومالي وإداري يتحمل الحوثيون وزره، والمسؤولية عنه اليوم وغدًا، نتج عنه بالضرورة انهيار معيشي في حياة المواطنين، بؤس ودماء ودمار".

وأضاف: "هذا الوضع ليس قدرًا محتومًا علينا، ولا ينبغي علينا الاستسلام له. إننا معنيون بل وقادرون جميعًا سلطة وأحزاب ومكونات سياسية واجتماعية على تجاوزه، علينا أن نسعى للتغيير بصبر وإرادة نحو الأفضل فالشعب اليمني يعقد آمالًا على نجاح جهودنا المشتركة، التي تبدأ بإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وضمان حرية العمل السياسي، وإشراك المواطن في اتخاذ القرار".

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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