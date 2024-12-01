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العميد طارق صالح: لهذا السبب نتذكر الثاني من #ديسمبر ونحتفل بالسابع منه - أخبار كلمتك

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العميد طارق صالح: لهذا السبب نتذكر الثاني من #ديسمبر ونحتفل بالسابع منه - أخبار كلمتك

العميد طارق صالح: لهذا السبب نتذكر الثاني من #ديسمبر ونحتفل بالسابع منه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:24 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال العميد طارق صالح: ‏في يوم الاستقلال ومع شركاء الدم من الاشقاء، نستذكر محطات نضال تكسب قضيتنا الوطنية القومية عمقا وتوحدا.

واضاف صالح: في الثاني من ديسمبر، قاد رئيس الجمهورية الاسبق الزعيم علي عبدالله صالح ثورة ضد عصابة ايران في قلب العاصمة، حيث قاتلنا بسلاحنا الشخصي رغم كل المخاطر.

وتابع: فقدنا قيادتنا في المعركة، لكننا واصلنا الثورة من داخل الشرعية اليمنية وبدعم الاشقاء، وبالمشاركة مع اخوة لنا في الدم والهدف من ابناء تهامة والعمالقة الجنوبية.

وأوضح: نتذكر الثاني من ديسمبر، ونحتفل بالسابع منه بتحرير "الخوخة" التي تحولت عاصمة للحديدة، ومنبرا وطنيا من قلب تهامة.

واختتم: حيث جمعت الاف الناس بين مقاتل للحوثي او نازح منه، تساند وتنتظر الاحتفال باستعادة الحديدة وتحرير صنعاء.. من "المخا" الى "الخوخة" تنطلق أيام ديسمبر، احتفالا بذكرى الثورة واجلال الشهادة والشهداء.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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