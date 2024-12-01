العميد طارق صالح: لهذا السبب نتذكر الثاني من #ديسمبر ونحتفل بالسابع منه - أخبار كلمتك

قال العميد طارق صالح: ‏في يوم الاستقلال ومع شركاء الدم من الاشقاء، نستذكر محطات نضال تكسب قضيتنا الوطنية القومية عمقا وتوحدا.

واضاف صالح: في الثاني من ديسمبر، قاد رئيس الجمهورية الاسبق الزعيم علي عبدالله صالح ثورة ضد عصابة ايران في قلب العاصمة، حيث قاتلنا بسلاحنا الشخصي رغم كل المخاطر.

وتابع: فقدنا قيادتنا في المعركة، لكننا واصلنا الثورة من داخل الشرعية اليمنية وبدعم الاشقاء، وبالمشاركة مع اخوة لنا في الدم والهدف من ابناء تهامة والعمالقة الجنوبية.

وأوضح: نتذكر الثاني من ديسمبر، ونحتفل بالسابع منه بتحرير "الخوخة" التي تحولت عاصمة للحديدة، ومنبرا وطنيا من قلب تهامة.

واختتم: حيث جمعت الاف الناس بين مقاتل للحوثي او نازح منه، تساند وتنتظر الاحتفال باستعادة الحديدة وتحرير صنعاء.. من "المخا" الى "الخوخة" تنطلق أيام ديسمبر، احتفالا بذكرى الثورة واجلال الشهادة والشهداء.