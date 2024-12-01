افادت وكالة الانباء الحوثية عن اجتماع استثنائي برئاسة محمد الحوثي يوم السبت.
وبحسب الوكالة فان اجتماع استثنائي بصنعاء لمناقشة الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية.
اجتماع استثنائي في صنعاء لاجل المرتبات - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:31 صباحاً - كلمتك/خاص:
افادت وكالة الانباء الحوثية عن اجتماع استثنائي برئاسة محمد الحوثي يوم السبت.
افادت وكالة الانباء الحوثية عن اجتماع استثنائي برئاسة محمد الحوثي يوم السبت.
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