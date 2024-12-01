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اجتماع استثنائي في صنعاء لاجل المرتبات - أخبار كلمتك

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اجتماع استثنائي في صنعاء لاجل المرتبات - أخبار كلمتك

اجتماع استثنائي في صنعاء لاجل المرتبات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:31 صباحاً - كلمتك/خاص:

افادت وكالة الانباء الحوثية عن اجتماع استثنائي برئاسة محمد الحوثي يوم السبت.
وبحسب الوكالة فان اجتماع استثنائي بصنعاء لمناقشة الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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