الكشف عن امر صادم قام به الحوثيين عقب اغتيال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

أكد الكاتب السياسي أنور الأشول، أن مليشا الحوثي الإرهابية كرست كل جهودها في القضاء على حضور وهيبة القبائل في مناطق سيطرتها لتنفيذ مشاريعها بكل أريحية.



وقال الأشول إن الحوثي غدر بالقيم والأعراف القبلية ودجن المشائخ وعبث بأعراض النساء والأطفال المنتمين للقبيلة اليمنية ولم يجد أحدا يقف في وجهه، خوفًا من التنكيل به الفقدان مصالحه..مشيرًا إلى أن القبيلة اليمنية عمرها ماكانت بهذا الخنوع.

وأشار إلى أن الحوثي تعامل مع القبيلة اليمنية كجسر عبور تمكن من خلاله الوصول إلى صنعاء وإسقاط النظام ثم تم الزج بالالاف من ابنائها ضحايا في جبهات القتال خدمة لمشروعه السلالي والادعاء بحقه الالهي.