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الكشف عن امر صادم قام به الحوثيين عقب اغتيال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن امر صادم قام به الحوثيين عقب اغتيال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن امر صادم قام به الحوثيين عقب اغتيال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد الكاتب السياسي أنور الأشول، أن مليشا الحوثي الإرهابية كرست كل جهودها في القضاء على حضور وهيبة القبائل في مناطق سيطرتها لتنفيذ مشاريعها بكل أريحية.


وقال الأشول إن الحوثي غدر بالقيم والأعراف القبلية ودجن المشائخ وعبث بأعراض النساء والأطفال المنتمين للقبيلة اليمنية ولم يجد أحدا يقف في وجهه، خوفًا من التنكيل به الفقدان مصالحه..مشيرًا إلى أن القبيلة اليمنية عمرها ماكانت بهذا الخنوع.

وأشار إلى أن الحوثي تعامل مع القبيلة اليمنية كجسر عبور تمكن من خلاله الوصول إلى صنعاء وإسقاط النظام ثم تم الزج بالالاف من ابنائها ضحايا في جبهات القتال خدمة لمشروعه السلالي والادعاء بحقه الالهي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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