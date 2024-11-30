الإعلامية عفاف ثابت تتحدث عن غدر هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 30 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - كلمتك: خاص
وتابعت بالقول:وهم ممكن كان لهم دور في مساندته لإسقاط العاصمة صنعاء والانقلاب على الدوله عام 2014م بل وبعضهم تم سحلهم في شوارع عمران.
تحدثت الإعلامية عفاف ثابت عن غدر مليشيا الحوثي برجال القبائل
وقالت عفاف في تغريدة لها على حائط صفحتها الرسمية بمنصة إكس:
غدر الحوثي بالمئات من مشائخ القبائل وقتلهم في عمران وصعدة وصنعاء
وتابعت بالقول:وهم ممكن كان لهم دور في مساندته لإسقاط العاصمة صنعاء والانقلاب على الدوله عام 2014م بل وبعضهم تم سحلهم في شوارع عمران.
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