الإعلامية عفاف ثابت تتحدث عن غدر هؤلاء - أخبار كلمتك



‏تحدثت الإعلامية عفاف ثابت عن غدر مليشيا الحوثي برجال القبائل

وقالت عفاف في تغريدة لها على حائط صفحتها الرسمية بمنصة إكس:

غدر الحوثي بالمئات من مشائخ القبائل وقتلهم في عمران وصعدة وصنعاء

وتابعت بالقول:وهم ممكن كان لهم دور في مساندته لإسقاط العاصمة صنعاء والانقلاب على الدوله عام 2014م بل وبعضهم تم سحلهم في شوارع عمران.

