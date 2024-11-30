رسالة من تعز للرئيس العليمي - أخبار كلمتك







وجه العميد/ عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء 35 مدرع رسالة للرئيس العليمي بمناسبة ذكرى الاستقلال

وجاء في نص الرسالة:

تهنئة بمناسبة ذكرى الاستقلال 30 نوفمبر

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي،

الإخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بمشاعر الفخر والاعتزاز، نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال المجيد 30 نوفمبر، هذا اليوم الذي استعاد فيه شعبنا اليمني حريته وكرامته وطوى صفحة الاستعمار إلى الأبد.

إننا في اللواء 35 مدرع نجدد العهد لقيادتكم الحكيمة بالسير على درب الأبطال الذين صنعوا هذا المجد، مؤكدين التزامنا الكامل بمواصلة النضال والكفاح حتى تحرير وطننا من المليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة اليمنية بكل مؤسساتها.

إننا ندرك حجم التحديات والمسؤوليات، ولكننا على يقين أن بإرادة شعبنا وبتلاحم قواتنا المسلحة والمقاومة الباسلة، سننتصر في معركة الحرية والكرامة، وسنستعيد وطننا شامخاً موحداً ومستقلاً كما أراده أبناؤه الأحرار.

نسأل الله أن يوفقكم في قيادة البلاد نحو بر الأمان، وأن يحفظ يمننا الحبيب، وأن يعيد علينا هذه المناسبة في ظل النصر والتمكين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العميد/ عبدالرحمن الشمساني

قائد اللواء 35 مدرع

السبت 30 نوفمبر 2024