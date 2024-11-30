تعرض امراة يمنية لعملية نصب كبرى بالسعودية على يد يمني واعلامي عسكري يتوعد بهذا الامر - أخبار كلمتك

قال الاعلامي العسكري راشد معروف:معنا قضية مؤلمة جدا، حرمة في جدة توفي زوجها بحادث وحصلت على 150 الف تعويضات من التأمينات، ومعها أطفال اصبحوا أيتام فكرت تستثمر الفلوس وتشغلها عشان تشقى على عيالها وتكون تسدد إيجارات البيت وتجديد الإقامة وغير ذلك، المهم المسكينة راحت تشتري ذهب وتعرفت على واحد يافعي في محل الذهب واتفقت معه تعطيه الفلوس يشغلها.

واضاف:ويله سلمته 150 الف وكان كل شهر يعطيها حول الف ريال مدري ألفين كانت تقول المهم استمر حول ثمانية أشهر وقفل جواله وقال العمل توقف، ومافي أرباح، وقررت تسوي خروج نهائي عشان تروح اليمن عند أهلها وتبني لعيالها بيت وتستقر في اليمن واتفقت معه انه يجهز فلوسها قال لها لما تجهزي الخروج وقدك خلاص ماشية مريني بعطيك فلوسك وراحت جهزت كل شيء وأشرت خروج نهائي ومرت عليه مالقيته اتصلت ما يرد حاولت راحت لأهله المحل حق أبوه وأخوانه لكنهم قالوا لها مالنا دخل فيه ولاعاد يعمل معنا واتصلوا على كفيلهم اتصل يهددها اذا رحتي للمحل مرة أخرى بقطع لسانك، وبعد أيام من المحاولة والاتصالات على الولد رد وقال لها معليش انا موقف من العمل ومافي معي فلوس ولكن اصبري واذا دبرت فلوس بسددك.

واختتم:ويله من موعد لموعد مرت سبع سنوات ولم يسدد وحتى راحت المحكمة وكانوا يتصلون عليه مايحضر الجلسات وطلعت حكم ولكنه لم يدفع شيء ويتهرب، ويقفل الجوال ويختفي لفترة، ومتى رد يقول لها اصبري لما يسهل الله، المهم ضيع الحرمة وعيالها وتسبب لها في معاناة كبيرة قدها با تقرح فيوز بسببه، مافيش معها حتى حق الإيجار، تواصلت معي تشرح القضية، وتواصلت معه ورد وقال معترف بكل شيء ومافي معي فلوس اسددها لكن تصبر كيف تصبر وإلى متى ليوم القيامة او كيف، مارضي يحدد موعد معين ولا وصلت معه لأي طريق، ولكن اللوم على أهله وأخوانه الذين ما انصفوا هذه المسكينة، وطردوها وعادهم زد علموا كفيلهم يتصل ويهددها، ولذلك انا مضطر اعطيهم إنذار جميعا اذا لم يدفعون فلوس الحرمة بعدها الوجه من الوجه ابيض، هي أودعت فلوسها له وهو ماسك المحل وهي تعرف المحل ومن يدير المحل هو الغريم المحل يسدد حق الناس او الوجه من الوجه ابيض، با ننشر كل شيء صورهم وصور المحل والأرقام وكل شيء با نشهر بالجميع ويندمون يوم لاينفع الندم، انا مش فاضي أجلس ملاحقة بعده ومن موعد لموعد قد طحس عليهم سبع سنوات ايش باقي المفروض يدفع الفلوس مع تعويض أرباح السنوات الماضية كامل.